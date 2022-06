Avisledere mindes Uffe Ellemann: En statsmand for Europa

- Man siger, at Uffe Ellemann-Jensen var den bedste statsminister, Danmark aldrig fik. Omvendt er det ikke for meget at konstatere, at han måske var den største statsmand, Danmark rent faktisk fik.

Sådan lyder de indledende ord i Berlingskes leder. Det uddybes med konstateringen, at Danmark under udenrigspolitisk ledelse af Ellemann var det første land i verden til at indlede diplomatiske forbindelser med de baltiske lande.

En historisk beslutning, som også mindes i Politikens spalter.

- Mest visionær og modig var nok beslutningen om at lade Danmark gå forrest og anerkende de baltiske landes selvstændighed, da de løsrev sig fra Sovjetunionen i 1990. Det var en helt rigtig beslutning, en hvor Danmark virkelig gjorde en forskel, lyder det.