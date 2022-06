26/06/2022 KL. 06:00

For abonnenter

»Jeg vil altid hellere behandles for meget end for lidt for kræft«

Forskere opfordrer på baggrund af en stor undersøgelse til inden længe at stoppe med at screene danske kvinder for brystkræft, fordi gevinsten er blevet for lille i forhold til skadevirkningerne. Andre forskere er uenige, og i Rødovre er den 63-årige Connie Rasmussen dybt taknemmelig for, at en screeningsundersøgelse spottede en lille kræftknude i hendes bryst.