Tre mænd er skyldige i knivoverfald på mand på krykker

Tre mænd forsøgte i marts sidste år at slå en da 21-årig mand ihjel, da de overfaldt ham med en kniv ved sygehuset i Herning.

Fredag har et nævningeting i Retten i Herning afgjort, at de tre mænd er skyldige i drabsforsøg. Det oplyser anklager Jakob Kjær Ratz til Ritzau.

To af nævningene i retten mente kun, at der var tale om grov vold, men et flertal talte for, at det var drabsforsøg. De tre mænd, der nægter sig skyldige, er henholdsvis 26, 21 og 20 år.