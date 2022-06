Forretningsmand har indgået forlig i sag om skamfering af fredede klitter

De to blev idømt to måneders betinget fængsel og 80 timers samfundstjeneste i april 2021.

De blev dømt for at have raseret to fredede klitområder på Skagen Sønderstrand.

En 18 ton tung gummiged kørte natten til 26. oktober 2019 rundt i klitområderne og fjernede en til halvanden meter af toppen af klitterne.

Entreprenøren erkendte sig delvist skyldig. Han hævdede, at han var blevet bestilt til at udføre arbejdet af forretningsmanden, der har en sommerbolig med udsigt over stranden.

Entreprenøren sagde, at han havde modtaget 10.000 kroner i kontanter fra erhvervsmanden for at ”skubbe lidt sand”.