Et år efter opgør i Guineabugten kommer formodet pirat for retten

Nærmest på årsdagen bliver den sårede mand, der er i 30’erne, sat på anklagebænken i Københavns Byret. Her er han tiltalt for at have forvoldt nærliggende fare for det danske helikopterpersonels liv og førlighed.

Sagen mod ham begynder den 21. november 2022 og ventes at strække sig over fire dage, oplyser National Enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) torsdag.

Som den eneste af gruppen fra den lille båd bliver manden, der er fra Nigeria, retsforfulgt i Danmark. De tre andre overlevende mænd blev i begyndelsen af året sat fri til søs med benzin og proviant med sig i båden og et tiltalefrafald i bagagen.