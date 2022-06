Formand for Kattegatforbindelse – Nej Tak Finn Vesterlund kalder beslutningen om at tilsidesætte projektet for en sejr. Ikke kun for foreningen, men også for en særlig gruppe mennesker.

»Umiddelbart er det kun tilfredsstillende, at der skal laves videre drøftelser, som bygger på et grundigere og mere fagligt solidt grundlag. Man kan godt udlægge det som en sejr, men det handler også om opbakningen til at sætte turbo på den grønne omstilling. På den måde er det også en sejr for folk, som så kæmper for en grøn omstilling,« siger Finn Vesterlund.

Delt Christiansborg

Det var under Ole Birk Olesens (LA) tid som transport-, bygnings- og boligminister, at det blev besluttet at gennemføre forundersøgelserne. Og den nuværende transportordfører for Liberal Alliance kommer med en sønderlemmende kritik af regeringens beslutning om at udskyde projektet. En beslutning, som han kalder skammelig.

»Jeg er 100 pct. uenig i ministerens beslutning. Undersøgelserne viser, at projektet er en god forretning, og samtidig vil det spare danskerne for en masse tid i bilen, bussen eller på togturen,« siger Ole Birk Olesen.

Ordføreren giver heller ikke meget for den nuværende transportministers forklaring om, at der er behov for yderligere undersøgelser af klima- og miljøkonsekvenserne ved en eventuel Kattegatforbindelse. Ifølge Ole Birk Olesen står der nemlig i de netop gennemførte forundersøgelser, at en kombineret vejforbindelse med både jernbane og vejforbindelse i løbet af 18 år vil opveje den udledning, som der vil være i forbindelse med etableringen.

Anderledes positivt stemt er Henning Hyllested, som er transportordfører for Enhedslisten. Han glæder sig over, at Kattegatforbindelsen for nu er sat i bero. Han har længe været modstander af projektet, da han mener, det vil føre til øget trafik og skævvride landet.

»Det er en 1-0 føring til modstanderne af Kattegatforbindelsen, så det er positivt for os, at det nu er det udfald, som vi indtil videre er endt med,« siger han.

Henning Hyllested hæfter sig dog ved de yderligere undersøgelser, som nu skal klarlægge de klima- og miljømæssige konsekvenser ved en etablering.

»Det åbner jo en kattelem for, at projektet alligevel kan blive til noget, og diskussionen blusser helt sikkert op igen, når de nye undersøgelser bliver færdige,« uddyber Henning Hyllested.