Kvinde erkender sig skyldig i rekordstor sag om hvidvask

- Ja, selvfølgelig, siger hun.

En af de to anklagere, Lisette Jørgensen, siger, at det var organiseret kriminalitet, der var sat i system - og at beløbet er af en hidtil uset størrelse i danske sager om hvidvask.

Ganske vist spillede kvinden ikke en hovedrolle. Men hun fungerede som et led i et større hjul, som sikrede, at pengenes oprindelse blev skjult for myndighederne.

De kriminelle aktiviteter skete i rådgiverselskaberne Cph Consulting, hvor hun var kontormedarbejder, og i Dan Consulting, hvor hendes titel var direktør.

Det var især forretningsmænd i Rusland og de baltiske lande, som fik oprettet selskaberne i Danmark. Der er ingen tegn på almindelig drift, og der er for eksempel ikke hjemmesider, bemærker den anden anklager, Rasmus Maar Hansen.