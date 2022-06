Guldgrube af data om danskernes tipoldeforældre lagt på nettet

- Livsforløb for hele befolkningen giver mulighed for at zoome ind på befolkningsgrupper, vi næsten ikke ved noget om. For eksempel kokkepiger, ammer og kvinder i traditionelle mandejob.

- Vi kommer til at kunne besvare spørgsmål om, hvordan det senere i livet gik fattige børn, som flyttede hjemmefra, før de fyldte 10 år, sammenlignet med børn af forældre, der havde råd til at beholde børnene hjemme til konfirmationen.

Planen er at udbygge søgesiden med oplysninger om danskere, der levede i perioden 1901 og frem til cpr-systemets indførelse i 1968.

Det arbejde vil stå på frem mod 2024.