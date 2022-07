Carsten Juste har ikke lyst til at tale om sig selv, men han vil gerne tale om Jyllands-Postens nye jubilæumsbog, for den tidligere chefredaktør undrer sig gevaldigt over en helt bestemt historisk passage i den 215 sider lange udgivelse.

Der er sket en »besynderlig fordrejning«, skriver Carsten Juste i en korrespondance forud for interviewet om episoden for 45 år siden og betoner vigtigheden af, at vi hver især sidder med et eksemplar af bogen under samtalen.