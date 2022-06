Han stak af til lyden af bomber. Nu er jysk virksomhedsejer på vej tilbage til Ukraine

Og netop derfor er han på vej tilbage til det krigshærgede land.

»Jeg savner Odesa, som er mit hjem, men hovedårsagen til, at jeg tager derned, er, at vi har ansat tre nye medarbejdere, og jeg synes, det er underligt, at de ikke har mødt ledelsen, udover at de har set mig på en internetforbindelse en gang i mellem. Jeg vil gerne være i landet, når det er hårde tider og sørge for, at de er motiverede,« siger Thomas Sillesen.

Han har ikke været i Ukraine, siden han for 3,5 måneder forlod landet, da krigen brød ud den 24. februar.