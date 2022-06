Cyklistforbundet vil lokke flere på jernhesten med fradrag

Tal for Vejdirektoratets cykeltællinger viser, at danskerne cykler mindre, end vi gjorde for 20 år siden.

Den udvikling bør vendes, både for miljøets og folkesundhedens skyld, lyder det fra Cyklistforbundets formand.

Han mener, at lovgiverne skal gøre det mere attraktivt at springe på jernhesten, eksempelvis ved at tilgodese pendlere, der cykler til og fra arbejde.

Det kan ifølge landsformanden ske, ved at man indfører et befordringsfradrag per kørt kilometer ud over seks kilometer om dagen.

Derudover skal virksomheder have bedre muligheder for at stille cykler til rådighed eller belønne medarbejdere, der tager cyklen, uden at medarbejderne bliver beskattet af det.