Patienter ønsker stærke supplementer til den faste familielæge

Det gjaldt 182.000 danskere i 2020 og godt 129.000 i 2018.

- Det er jo ikke sådan, at man slet ikke kan komme til læge. Bliver man syg i Danmark, kan man også komme til læge på en regionsklinik eller på et hospital, men det er et problem for især mennesker med kroniske og langvarige sygdomme, at de ikke kan komme til egen læge og se den samme hver gang, siger Morten Freil.

Han mener, at det kalder på en bred diskussion af, hvordan den almene praksis skal se ud.

- Vi mener, at man i høj grad fra myndighedernes side bør se på, hvordan man kan supplere den praksisform, vi har i dag med familielægen. Mange har god gavn af kontinuiteten og vil gerne have den samme læge, mens det for andre er vigtigere at kunne komme hurtigt til lægen.