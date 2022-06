Fjerde tilfælde af abekopper i Danmark på knap tre uger

Sygdommen varer normalt to til fire uger og går i de fleste tilfælde over af sig selv. Langt de fleste patienter forventes at komme sig helt.

Sygdommen er ikke luftbåren. Den smitter primært ved berøring. Og man kan først smitte andre, når man har symptomer.

SSI har egentlig konstateret fem tilfælde af abekopper i Danmark. Men da en af de smittede er en svensk statsborger, tæller det ikke med i den danske opgørelse.

I alt er der indrapporteret over 1000 tilfælde af abekopper uden for Afrika til Verdenssundhedsorganisationen (WHO). De er fordelt på 29 lande og er alle en del af det samme udbrud.