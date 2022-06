Iveren efter at bevare et af politiets mest centrale efterforskningsredskaber har fået den danske stat til at bevæge sig i en linedans på kanten af EU-loven.

Danske logningsregler har længe pålagt teleselskaberne at indsamle borgernes teledata og gemme dem i et år, hvorefter politiet har kunnet bruge dataene til at opklare sager om grov kriminalitet, men den praksis er ikke lovlig, fastslog EU-domstolen senest i forbindelse med en irsk drabssag i april.