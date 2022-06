Tidligere USA-ambassadør: Danskere har ikke råd til at køre i bil

Hendes opslag har fået flere kommentarer med på vejen fra danske politikere, herunder sundhedsminister Magnus Heunicke (S).

- Så er den Trump-udpegede tidligere USA-ambassadør i DK i gang med at sprede misinformation om os, skriver han på Twitter.

- Vi er glade for at cykle, hvilket er sundt og godt for miljø og klima, bliver til, at ”middelklassen har ikke råd til at køre bil i Danmark”. Jeg nægter at tro, at hun ikke ved bedre.