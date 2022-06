Sidste år fik Bjarne Hansen ridderkorset, efter han i årevis har kæmpet for, at giftdepotet fra kemikalievirksomheden Cheminova ved Høfde 42, beliggende på Harboøre Tange ud til Vesterhavet, skulle renses. En kamp, som hans far i sin tid fik samme orden for at kæmpe, og som i 2020 syntes vundet, da staten og Region Midtjylland afsatte penge til netop en oprensning af det forurenede område.