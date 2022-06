Sarah Nielsen måtte dernæst forklare, at det »ikke var noget, man bare gjorde«. Især ikke, når man er en alenemor på understøttelse med fire piger, hvis aldre spænder mellem 1 og 15 år.

»Det er ikke rart at fortælle sine børn, at vi ikke har råd til at tage på ferie, men at jeg gør mit bedste for, at de skal have det godt. Hvis jeg kunne, ville jeg give dem hele verden – det er jo mine børn – men det kan jeg ikke. I stedet må jeg sige, at vi skal have råd til mad og et sted at bo. Derfor ville det også betyde alverden, hvis vi fik muligheden for at komme afsted,« siger Sarah Nielsen.