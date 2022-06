Højere priser kradser: Dobbelt så mange søger feriehjælp

Derfor har de været nødt til at skære oplevelser ud af budgettet.

- De rekordmange ansøgere til vores feriehjælp fortæller jo en meget trist historie om, at alt for mange børn i Danmark lever i familier, hvor økonomien er så dårlig, at børnene står uden for fællesskabet, siger Mødrehjælpens direktør, Ninna Thomsen i meddelelsen.

- Når familierne dårligt kan få hverdagen til at hænge sammen, er det klart, at der heller ikke er råd til fritidsaktiviteter eller sommerferie.

Antallet af ansøgere er steget til 3263 i år. Det er helt præcist 96 procent flere end sidste år, og der er tale om et rekordstort antal, lyder det.