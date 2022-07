27/07/2022 KL. 05:00

For abonnenter

»De har opdaget, at vindmøller på land er meget billigere. Det går ud over os almindelige borgere«

Idéen om, at lokale borgere skal tilbydes en andel af store vindmølleparker eller have en bonuscheck, har ikke virket, konkluderer flere forskere. Men naboer og lokale bør inddrages tidligere og bedre – og en del af overskuddet ved sol- eller vindenergi bør falde lokalt, mener de. Et stort vindmøllefirma er ikke afvisende over for overskudsdeling.