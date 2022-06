Pædagoger: Ny økonomiaftale mangler penge til stigende udgifter

Formand Elisa Rimpler varsler, at det kan komme til at betyde, at pædagoger må flytte ressourcer fra de øvrige områder i institutionerne.

- Det er dybt bekymrende i en tid, hvor vi netop har brug for at forebygge den stigende mistrivsel blandt børn og unge, siger hun i pressemeddelelsen.

Hun køber ikke præmissen om, at man kan få mere velfærd for pengene, ved at kommunerne får større frihed på dagtilbud- og skoleområdet. Der skal faglighed til for at udnytte friheden, og den koster penge.

- Forudsætningen for, at kommunerne kan bruge den større frihed til at sikre kvaliteten på børneområdet, er netop investeringer i faglighed og hjælp til rekrutteringsindsatsen. D et er uholdbart, hvis aben og ansvaret igen ender hos i forvejen belastede medarbejdere, siger hun.