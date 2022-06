Kongehuset har tidligere meldt ud, at kronprinsparret fulgte situationen på skolen. Det skete, efter at TV 2 for nylig bragte en dokumentar, som afslører krænkelser og voldelig kultur på den berømte kostskole.

Et program med vidnesbyrd, som kronprinsparret efterfølgende oplyste, at de var ”dybt rystede” over at høre.

- Det er hjerteskærende at høre om systematisk mobning og om en krænkelses- og voldskultur, som mange har været en del af. Det er helt uacceptabelt.

- Som forældre forventer vi, at skolen effektivt sikrer en kultur, hvor alle er trygge og en del af fællesskabet, og vi vil i den kommende tid følge de ændringer, som er åbenlyst nødvendige, skrev kronprinsparret i et opslag fra kongehusets instagramprofil.