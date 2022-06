Fire ud af ti unge køber kopivarer på nettet uden at vide det

Danske unge køber kopivarer i stor stil, når de handler på internettet.

Ofte sker det, uden at de selv er klar over, at der er tale om et kopiprodukt.

Fire ud af ti danske unge mellem 15 og 24 år har således købt kopivarer inden for det seneste år, uden at de var klar over det.

Det viser en undersøgelse foretaget af den europæiske varemærkeorganisation EUIPO blandt 22.021 unge i 27 EU-lande.