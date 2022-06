Pårørende skal hjælpe borgere i gang med MitID

- At man nu kan hente hjælp hos sine pårørende har været en af de løsninger, som borgerne har efterspurgt mest, siger Adam Lebech.

Det kræver blot, at den, der har brug for hjælp, har et gyldigt dansk, grønlandsk eller færøsk pas.

Foretrækker man alligevel at tage turen ned til Borgerservice for at få det hele på plads, så vil denne løsning fortsat blive tilbudt.

Den nye opdatering er kulminationen på en problemfyldt opstart for MitID.

I slutningen af april blev appen eksempelvis ramt af et seks timer langt nedbrud.

Imens har presset på borgerservice forårsaget lange ventetider, ligesom at Digitaliseringsstyrelsen har været nødt til at skubbe sluttidspunktet for overgangen til MitID med fire måneder.