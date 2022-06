Andelen af unge rygere er faldet de seneste fire år

Kræftens Bekæmpelse har sammen med TrygFonden startet partnerskabet Røgfri Fremtid, der har til mål at sikre, at fem procent af voksne og ingen unge ryger i 2030.

Næsten hver fjerde i alderen 20 til 24 år ryger, og blandt dem i alderen 16 til 19 år, er der 15 procent, der dagligt eller lejlighedsvist ryger.

Mette Lolk Hanak mener, at prisen på cigaretter skal sættes yderligere op, så en pakke koster 100 kroner.

I dag koster en pakke cigaretter omkring 60 kroner.

Forebyggelseschefen foreslår også en højere aldersgrænse for at købe cigaretter. Hun mener, at rygning vil være fortid, hvis man hæver aldersgrænsen til 25 år.

I marts fremlagde sundhedsminister Magnus Heunicke på et pressemøde et forslag om et forbud for salg af tobak- og nikotinprodukter for personer født efter 2010.