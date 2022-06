19 politikere får billetter til udsolgte Ed Sheeran-koncerter

Per Nikolaj Bukh læser dog dette KL-notat anderledes og mener, at der ikke kan være tale om et repræsentativt formål.

Heller ikke Roger Buch, der er centerleder og forsker i demokrati og kommunalpolitik på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, mener, at det kan forsvares, at så mange politikere tager afsted til koncert.

Heller ikke selv om der gælder lidt andre regler for kommunalpolitikere, netop fordi de har repræsentative forpligtelser, der gør, at det i nogle situationer kan være okay at modtage koncertbilletter.

- Men hvis kommunens repræsentative forpligtelser skal varetages, er det næppe nødvendigt, at 19 kommunalpolitikere tager afsted, siger han til Politiken.

Ed Sheeran gæster Øresundsparken i begyndelsen af august, hvor han spiller fire udsolgte koncerter.