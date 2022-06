Presset arbejdsmiljø fører til fejl på hospitalerne

Ansatte på Aarhus Universitetshospital oplever, at de har for travlt, og at der er mangel på hænder.

Det har ført til, at arbejde ikke er blevet udført forsvarligt, og at der er sket for mange utilsigtede hændelser.

Det skriver TV 2 på baggrund af en rapport fra Arbejdstilsynet, som TV 2 har fået aktindsigt i.