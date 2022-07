Åse Pedersen sagde ja til at give sin datters organer bort – men hun er ikke selv organdonor

Den oktobernat havde Ditte Dalsgaard Pedersen danset i timevis på et diskotek i Køge med sine venner, før hun cyklede hjemad til sine forældre i Køge, hvor hun boede. Den lattermilde og handlekraftige 18-årige kvinde plejede at sove hos en veninde tættere på diskoteket efter sådanne byture, men lige nøjagtig den nat skulle hun hjem. Hele familien skulle til et familiearrangement dagen efter.