Red Barnet: Uhyggeligt mange børn bliver stadig slået

Og hvis børnene ikke ved, at det er forkert, så beder de heller ikke om hjælp, siger generalsekretæren.

I en ny undersøgelse fra Børns Vilkår svarer mere end hver femte 8.-klasseelev, at de har været udsat for fysisk vold i hjemmet inden for det seneste år.

Næsten hver fjerde har været udsat for en eller flere former for psykisk vold.

Det kalder på handling, mener Johanne Schmidt Nielsen.

- Der er brug for, at alle børn kender deres rettigheder.

- Og der er brug for, at alle de voksne, som er omkring børn, bliver bedre til at spotte volden og reagere ordentligt på det, siger hun.