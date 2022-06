Der er ikke videnskabelig evidens for, at et fast forbrug af nikotin som ung er en adgangsport til tobaksrygning senere i livet. Punktum.

Derfor går Vidensråd for Forebyggelse over stregen i et nyt notat, hvor de to ting kobles direkte sammen. Sådan lyder kritikken nu fra Nikotinbranchen, som finder det besynderligt, at arbejdsgruppen