03/06/2022 KL. 10:33

For abonnenter

Vejarbejde og kø venter hundredtusinder af danskere efter tysk benzinrabat

Med over 1.000 vejarbejder er der allerede nu mylder på de tyske motorveje, hvor der i bl.a. Hamborg er risiko for kø. Og efter den tyske regerings beslutning om at hakke en luns af benzinprisen i landet, tror flere parter nu på, at ikke kun flere tyskere, men også flere danskere finder vej til den i forvejen trængte autobahn.