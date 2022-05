En uge efter første smitte: Stadig kun to tilfælde af abekopper

- Det er positivt, at ingen af de smittede endnu ser ud til at have givet smitten videre i Danmark.

Abekopper er en virussygdom. Den kan blandt andet give feber og udslæt med hvide blærer.

Det danske medicinalselskab Bavarian Nordic har indgået aftaler med flere lande om at levere koppevacciner. Det meddelte selskabet mandag aften.

Aftalernes præcise indhold er dog endnu ukendt.

Fredag modtog Danmark de første 200 vacciner mod abekopper fra Holland. De skal tilbydes personer, der har været i nær kontakt med smittede.

En risikovurdering fra Statens Serum Institut (SSI) viste i uge 21, at der er meget lav risiko for spredning af abekopper i den brede befolkning.