04/07/2022 KL. 05:00

Bryggerierne betalte i det skjulte unge: Det er »en slags hvidvask«

I det skjulte har Bryggeriforeningen – med tidligere justitsminister Nick Hækkerup i spidsen – betalt unges kamp imod en aldersgrænse for køb af alkohol. En professor kalder det »en slags hvidvask«, mens folketingsmedlemmer kalder Bryggeriforeningens ageren for »uetisk« og »bekymrende«. Nick Hækkerup afviser at have gjort noget forkert.