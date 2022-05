Minkavlere vil genstarte erhvervet med coronavaccinerede dyr

Heraf fremgår det, at vaccination af mink kan reducere risikoen for, at mink bliver smittede af coronasyge mennesker.

Der er dog usikkerhed forbundet med vurderingen, da der er begrænset erfaring at trække på, skriver konsortiet på dets hjemmeside.

Fødevareminister Rasmus Prehn (S) siger i et skriftligt svar, at myndighederne er i gang med belyse mulighederne for erhvervet:

- Spørgsmålet om minkhold i Danmark er komplekst, og en mulig genåbning af minkerhvervet er en stor beslutning både i forhold til folkesundheden og for erhvervet. Jeg ønsker selvfølgelig, at der kommer en afklaring hurtigst muligt, siger ministeren.