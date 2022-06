Da indkaldelsen til en hjerteoperation på Aarhus Universitetshospital for et par uger siden tikkede ind i e-boks hos Henning Stougaard i Horsens, var hans første reaktion stor skuffelse. I indkaldelsesbrevet stod, at han havde fået en tid den 15. december kl. 6.30, og han tænkte, at det var meget lang tid at vente syv måneder på at blive de ubehagelige hjerterytmeforstyrrelser, åndenøden og stakåndetheden kvit.