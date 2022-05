En halv million kan få folkeafstemningsdebut på onsdag

Mens nogle ældre vælgere efterhånden er ved at være erfarne, når det gælder folkeafstemninger om EU-anliggender, så er der andre, der endnu har til gode at prøve den slags.

Helt præcist er der 442.271 personer, der ifølge Danmarks Statistik er nye førstegangsvælgere, når de på onsdag får mulighed for at være med til at afgøre, om Danmark fortsat skal have et forsvarsforbehold i EU.