Ærø har fået landets første sundhedsdrone

- Når det kan lade sig gøre at flyve med droner over vand til Ærø, så kan det samme lade sig gøre til for eksempel Samsø, Anholt og Læsø, siger Bjarne Dahler-Eriksen.

Dronerne er testet ved HCA Airport i Odense, ved OUH og ved flyvninger internt på Ærø.

Mandag skal de stå deres prøve over vand, når transportminister Trine Bramsen (S) sender den første afsted fra Svendborg.