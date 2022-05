Rusland blokerer adgang til Politiken efter artikler på russisk

Til Politiken siger Christian Jensen, at han ikke er overrasket over blokeringen.

- Det viser, hvor alvorlig en situation vi er i, når et land ikke mener, at dets egen befolkning kan tåle at høre fri og uafhængig journalistik fra andre landes medier, siger han.

Tidligere torsdag truede Rusland med at udvise amerikanske journalister eller nyhedsmedier.

Truslen fulgte, efter videotjenesten Youtube havde blokeret for briefinger fra det russiske udenrigsministerium.

Det er få dage siden, at Rusland vedtog en ny lov. Den gør det muligt for anklagere at lukke for udenlandske medier i Rusland. Det kan de gøre, hvis et vestligt land har været ”uvenligt” over for et russisk medie.