Overlæge finder vaccinetilbud forsvarligt selv om godkendelse mangler

Danske sundhedsmyndigheder vil tilbyde en vaccine mod abekopper, selv om den formelt set ikke er godkendt i EU til formålet.

Og det er forsvarligt, vurderer overlæge og professor Thomas Benfield fra Infektionsmedicinsk Afdeling på Hvidovre Hospital.

- Den er godkendt andre steder. Og formålet - at forhindre at nogle bliver syge - opvejer efter min mening, at den endnu ikke er godkendt, siger han.