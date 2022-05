26/05/2022 KL. 16:46

Enhedslisten vil mindske CO2-udslip ved at sænke fartgrænsen. Ekspert kalder det for falsk reklame

Efter alt at dømme vil et bredt flertal i Københavns miljø- og teknikudvalg mandag stemme for at sænke fartgrænsen i Københavns Kommune. Teknik- og miljøborgmester Line Barfod (EL) mener, at beslutningen vil gavne klimaet, mens flere eksperter ikke ser det have nogen nævneværdig effekt på CO2-udslippet.