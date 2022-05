Huawei melder sig i kø af kritikere efter nyt afsnit af DR-serie

Og ligesom andre medvirkende føler Xukun Ji sig ført bag lyset af DR.

- Jeg vil ikke forholde mig til selve indholdet, for jeg anerkender stadig ikke præmissen for ”interviewet”, som jeg er blevet lokket til på et falsk grundlag.

- Men jeg kan sige, at jeg nu har set indslaget et par gange, og det er stadig ikke lykkedes mig at finde hverken de morsomme eller satiriske elementer, som skulle kunne begrunde DR’s stædige holden fast i programmet, skriver hun i en sms til Ritzau onsdag aften.

Tidligere onsdag fortalte hun til Politiken, at hun først 17. maj blev oplyst om, hvem der faktisk stillede spørgsmålene.