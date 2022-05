Syv minutter inde i den knap 10 minutter lange udsendelse får Morten Elsøe tilsyneladende nok.

»Jeg har tendens til at afbryde det her. Jeg ved ikke, hvad du tror, at jeg står for,« siger ernæringseksperten til DR-journalisten Ellen Kirstine Jensen.

Han tror, at han er ved at blive interviewet af værten. Hvad,