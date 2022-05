Streamningstjenester fjerner programmer med voldtægtsdømt realitystjerne

Det skriver Ekstra Bladet.

»Vi har hele tiden sagt, at det er op til domstolen at afgøre sagen. Dette er nu sket, og vi har, efter vi er blevet bekendt med dommen, besluttet at fjerne sæsonen af ’Paradise Hotel’, hvor deltageren medvirker fra Viaplay,« siger Kenneth Kristensen, programdirektør hos Viaplay Group til mediet.

Heller ikke realityprogrammerne ”Ex on the Beach” og ”Singletown”, som Teitur Skoubo ligeledes har deltaget i, vil fremover være at finde på streamingstjenesten Discovery+, skriver mediet.