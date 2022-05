Den 12. marts i år havde den 46-årige sygeplejerske Susie Wordenskjold sat som mål for, hvornår hun skulle være tilbage på fuld styrke og have fået sit normale liv tilbage.

Men præcis to år efter at være blevet smittet med corona måtte hun erkende, at sådan var det ikke gået.

»Jeg kunne fejre to-årsdagen med, at jeg faktisk havde fået tilbagefald. Med en følelse af, at der ligger noget meget tungt hen over brystkassen. At man ikke har plads til at få luft. Har en enorm træthed, og at mine ben vejer 100 kilo,« forklarer hun om sit helbred.