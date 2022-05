Sundhedsstyrelsen gør nu klar til at opruste i kampen mod sygdommen abekopper, hvor Statens Serum Institut har konstateret de to første tilfælde i Danmark indenfor de seneste to dage.

»Vi arbejder på at kunne tilbyde mennesker, som har været nærkontakt i bogstaveligste forstand med en smittet person, vaccination,« oplyser enhedschef