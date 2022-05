Endnu et tilfælde af abekopper konstateret i Danmark

Ifølge Sundhedsstyrelsen har sygdomstilfældene i Europa generelt været milde.

Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) vurderede mandag, at sandsynligheden for, at der vil komme et omfattende udbrud af abekopper i Europa, er meget lav.

ECDC opfordrer dog alle EU-landene til at sætte fokus på smitteopsporing og sikre værnemidler til ansatte i sundhedsvæsnet.