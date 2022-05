Ifølge Skive Folkeblad er der sendt breve til 152 borgere. De resterende 43 borgere, der blev søgt på, lever ikke længere.

Charlotte Ben Mabrouk, som er sekretariatschef i Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, siger til avisen, at kommunens undersøgelse peger på, at der kun er en lille risiko for, at oplysningerne er blevet misbrugt.

- Hvis borgerne mod forventning fatter mistanke om, at deres data kan være blevet misbrugt, beder vi dem rette henvendelse til os. Det har vi også informeret borgerne om i det brev, vi har sendt til dem, siger hun.