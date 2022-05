Danske bier er i krise: 56 arter risikerer at forsvinde

Problemet er, at landbrug og urbane områder har fjernet mange af biernes naturlige levesteder. Og så er gødning og ukrudtsmidler giftigt for de små væsener.

Rasmus Ejrnæs forsker i biodiversitet på Aarhus Universitet, og han siger, at bierne og sommerfuglene, som ligeledes er bestøvere, er blandt de mest truede arter i dansk natur.

- Det er et tab af den mangfoldighed, bierne repræsenterer. Der er nogle bier og sommerfugle, som vi simpelthen ikke kan se mere i vores natur.

- Det er biodiversitetens krise i en nøddeskal, siger han.

Thor Hjarsen beretter også om et problem for fødevaresikkerheden grundet insekternes afgørende betydning for afgrøder:

- At bierne har en vigtig rolle for økosystemet og vores fødevareproduktion er jo kernen i det her problem, siger han.