Læger overbehandler patienter af frygt for klager

Frygten for at blive ramt af en klagesag får dagligt eller hver uge hver fjerde læge til at bestille undersøgelser af patienterne, der ikke er fagligt begrundede, bare for at have ryggen fri.

Det viser nye tal fra en rundspørge blandt mere end 2500 af Lægeforeningens medlemmer.

Ud over de unødvendige undersøgelser får bekymringen for klager én ud af seks læger til at ordinere en behandling, som heller ikke er nødvendig.