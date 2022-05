Hjemmeteststudie skal hjælpe med at forudsige ny coronabølge

10.000 tilfældigt udvalgte bloddonorer og deres husstandsmedlemmer er inviteret til at deltage i ”PCR Hjemmetest Studie”.

Deltagerne får tilsendt testkit og skal pode sig selv en gang om ugen i fire uger.

Prøven skal registreres i TestCenter Danmarks Webapp og derefter sendes med posten til Statens Serum Institut.

Det er første gang, at man benytter hjemmebaserede PCR-test som en del af overvågningen af covid-19 i Danmark.

Et andet håb ved studiet er, at det skal give SSI indsigt i, hvor let eller svært brugerne synes, det er at pode sig selv.

- Bliver der massive tilbagemeldinger om, at det er rigtig svært at få til at virke, er det jo ikke en god måde at overvåge epidemien på, siger Henrik Ullum.