På bunden af en pøl på et hotel i Skagen sidder en rødhåret dreng. Da han kort forinden rakte ud efter badedyret, der flød rundt i den dybe ende, væltede han forover og røg i. Han er kun et barn. Fire eller fem år, og han kan ikke svømme, og der er fredfyldt på bunden af en pøl i Skagen, når man ikke har erkendt, at man er ved at drukne.